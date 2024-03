Recordaantal deelnemers bereidt zich op TT-circuit voor op Alpe d'Huzes

Vanmiddag is op het racecircuit in Assen het officiële startschot gegeven van het buitenseizoen in de voorbereiding naar Alpe d'Huzes. Maar de deelnemers trappen vandaag niet ongetraind af. "De afgelopen weken zijn we al wezen spinnen, om alvast een beetje de conditie op peil te krijgen. En iedereen is al voor zichzelf bezig geweest. We gaan de komende tijd, net als de afgelopen jaren, nog een aantal dingen buiten doen, maar dit is echt de aftrap", licht Lieuwes toe.