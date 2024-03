Bajes Veenhuizen heeft géén personeelstekort, maar zoekt toch minstens honderd werknemers

De Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen is druk bezig personeel te werven. Door de heropening van de jeugdgevangenis komen er flink wat vacatures vrij. En er is haast geboden, want rond de zomer wil de gevangenis weer een 'jeugdafdeling' kunnen openen.

Waar gevangenissen in het westen des lands vanwege capaciteitsproblemen soms moeten onderhandelen over vervroegde vrijlating van gedetineerden, is dat in Veenhuizen niet het geval. "Als ik kijk naar Veenhuizen, dan zien wij ons nog in de gelukkige omstandigheid dat we volop kunnen draaien", zegt plaatsvervangend vestigingsdirecteur Rudy Sinnema.

Met zo'n zeshonderd gedetineerden zit Veenhuizen weliswaar 'vol', maar dat is nou ook juist de bedoeling. "Zo zien we dat het liefst", zegt Sinnema. "Ook voor ons geldt dat we links en rechts wat gaten te vullen hebben, maar dat is allemaal goed te overzien."

Veelplegers maken ruimte

Toch staat de gevangenis voor een flinke personele klus. De jeugdgevangenis gaat namelijk weer open in Veenhuizen. Tot drie jaar geleden maakte de jeugdgevangenis deel uit van het Veenhuizer gevangeniswezen, al was het toen nog een particuliere instelling van stichting Elker. De jeugdgevangenis droeg al tijden niet meer de oude naam 'Het Poortje', maar werd in de volksmond nog steeds zo genoemd.

Inmiddels kent het personeel het gebouw als Klein Bankenbosch. Er worden tegenwoordig veelplegers gehuisvest. Maar met de terugkeer van de jeugdgevangenis, zullen zij moeten verhuizen. Op hemelsbreed 1,5 kilometer van hun huidige verblijf, wordt het bosrijke Groot Bankenbosch gereed gemaakt voor hun komst.

'Gewoon naar school'

Het verschil met drie jaar geleden is dat de jeugdgevangenis straks onderdeel wordt van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dat betekent dat de PI Veenhuizen zélf op zoek moet naar personeel. En dat is nogal een klus, want Sinnema schat in dat er tussen de 100 en 150 werknemers bij moeten komen.

"Bij jeugddetentie komen hele andere dingen kijken dan bij volwassenen", zegt Sinnema. Gedragswetenschappers, psychologen, onderwijzers (de jongeren zijn leerplichtig en gaan binnen de gevangenismuren 'gewoon' naar school): het maakt dat er op maximaal 70 jongeren heel wat personeel bij moet komen. "Een deel van ons personeel heeft al aangegeven dat zij zich eventueel wil omscholen, zodat ze ook in de jeugdgevangenis kunnen werken", zegt Sinnema.

Daarnaast ziet hij dat de aanmeldingen via de wervingsactie van de gevangenis al zoden aan de dijk zet. "We hebben toch denk ik een stuk of 50 geïnteresseerden, dus dat valt me niet tegen." Sinnema denkt dat vooral bij het werven van hbo-geschoold personeel voor bijvoorbeeld de functie van 'gedragswetenschapper', het moeilijker gaat worden.

Weinig verloop

Er is wel haast geboden, om rond de zomer inderdaad open te kunnen. "Op 5 april houden we daarom weer een wervingsavond", zegt Sinnema. "Daarbij krijg je een beeld van de gevangenis en mag je ook echt binnen kijken."