Rechtbank doet uitspraak in zaak doodsteken begeleidster in jongereninstelling Yorneo

De rechtbank in Assen beslist vandaag over het dodelijk steekincident in de jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen. Vorig jaar op 14 januari werd de 26-jarige medewerkster Marit uit Groningen doodgestoken door twee tieners van toen 16 en 19 jaar oud.

De jongeren waren uit op het stelen van de kluis. Bij de diefstal in het pand van Yorneo in Emmen werd Marit doodgestoken. De jongste woonde op dat moment in de instelling. Tegen hem is eind januari twee jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Tegen de medeverdachte is een celstraf van tien jaar geëist, met daarbij tbs met dwangverpleging.

Tankstation overvallen

Beide jongens waren lid van een jeugdbende. Zij waren die avond door een 20-jarige man uit Emmen op pad gestuurd om een tankstation aan de Wolfsbergenweg te overvallen. Het pompstation was gesloten. De jongens besloten vervolgens de kluis van het opvangcentrum Yorneo te stelen. Ze durfden niet met lege handen terug te keren.

Jeugdbende

Tegen de 20-jarige man uit Emmen eiste het Openbaar Ministerie (OM) zeven jaar cel. De woning van de man was de uitvalbasis voor de bendeleden en daar werden strafbare feiten voorbereid. Volgens het OM was de twintiger de bendeleider, net als een 20-jarige man uit Groningen. Die zou 40 maanden cel uit moeten zitten, vindt het OM.