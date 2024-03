Gemeente Midden-Drenthe gaat beginnen met permanente bewoning op vakantiepark Thrianta Spier

De gemeente Midden-Drenthe gaat nu echt werk maken van de mogelijkheden van bewoning op vakantiepark Thrianta in Spier. Dat schrijft zij in een brief aan de gemeenteraad. Het vakantiepark is volgens de gemeente niet meer geschikt voor recreatie en daarom wil Midden-Drenthe het samen met het park omtoveren tot woonwijk.

In de gemeente Midden-Drenthe wordt op dit moment op 14 parken meer gewoond dan gerecreëerd, wat officieel niet mag. Daarom wil zij af van de gedoogconstructie die in sommige gevallen al bijna dertig jaar geldt. Daarbij heeft de gemeente twee opties: een park geschikt maken voor recreatie of van een park een woonwijk maken, zodat er permanent kan worden gewoond.

Kansrijk

De gemeente was al begonnen met het verkennen van de opties van het park Thrianta. De wethouder achtte het park kansrijk voor permanente bewoning. Maar toen hij ruim een jaar geleden besloot rigoureus knopen door te hakken over een groot aantal parken, moest hij in de gemeenteraad verantwoording afleggen.

De wethouder zou zijn keuze niet goed hebben onderbouwd. Daarom werd besloten nog niet te starten met permanente bewoning op Thrianta en eerst de resultaten van een onderzoek op een ander vakantiepark, De Hullen, in de gemeente af te wachten.

Tijd was rijp

In september werd door de gemeenteraad besloten dat de tijd toch rijp was om met de transformatie van Thrianta te beginnen, hoewel de proef op het andere vakantiepark nog niet was afgerond. Thrianta zal volgens de gemeente het grootste gedeelte van de kosten van de overgang naar woonwijk betalen. De gemeente Midden-Drenthe draagt bij met ambtelijke ondersteuning en met geld indien nodig en beschikbaar.

Andere financiële afspraken