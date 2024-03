Gemeente Hoogeveen onderzoekt mogelijke prostitutie Grote Kerkstraat

Hoogeveen onderzoekt signalen van mogelijke prostitutie in de Grote Kerkstraat. De gemeente stelt dat daar sinds kort meldingen over zijn binnengekomen.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de situatie serieus wordt genomen. "We zijn blij dat de meldingen bij ons bekend zijn." Voor een deel zijn die afkomstig via Meld Misdaad Anoniem laat de medewerker weten. "Alle signalen zijn in onderzoek."

Brief aan burgemeester

Vereniging Binnenstad Hoogeveen is op de hoogte van de situatie. In een brief aan burgemeester Karel Loohuis schrijven ze dat er regelmatig wordt geklaagd over overlast in de Grote Kerkstraat. Ook zou er gesuggereerd worden dat in een van de panden mogelijk prostitutie plaatsvindt.