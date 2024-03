Boeren in Veenhuizen mogen van provincie verder met eigen stikstofoplossingen

Boeren in Veenhuizen mogen van de provincie verder met hun eigen plannen om de stikstofuitstoot te verminderen, de landbouw toekomstbestendig te maken en de natuur te helpen. Ze zitten in de buurt van het stikstofgevoelige natuurgebied Fochteloërveen en willen graag de toekomst voor zichzelf en hun opvolgers veiligstellen.

Gedeputeerde Jisse Otter van landbouw is blij dat de boeren de handschoen oppakken en niet op beleid uit Den Haag wachten. Hij denkt dat zowel de provincie als de beleidsmakers in Den Haag kunnen leren van het initiatief dat de Veenhuizer boeren nemen en hoopt dat de overheden daar beleid en regels op afstemmen. "Ik zie in Den Haag al een kentering komen richting deze denkwijze", aldus Otter.

Plannen Veenhuizer boeren

Een melkveehouderij verplaatsen, overschakelen van melkveehouderij op akkerbouw, een bufferzone bij het Fochteloërveen en stikstofreductie door techniek: boeren in en rondom Veenhuizen hebben allerlei plannen gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen en duurzamer aan de slag te gaan. Daar zijn verschillende ideeën voor, maar als je die samenvat, komt het erop neer dat het een kwestie is van boeren op de juiste plaats zetten, met de juiste teelt.

Volgens Jappie Riedstra, woordvoerder van de Veenhuizer boeren, kan kavelruil een oplossing betekenen in de missie om stikstofuitstoot te verminderen. "Dat is de sleutel", vindt hij. "Melkveehouders moeten verder van het natuurgebied af worden geplaatst, daardoor neemt de stikstofneerslag op het natuurgebied af. Akkerbouwers kunnen die plekken overnemen, want akkerbouw veroorzaakt minder stikstof dan melkveehouderij."

En minder koeien dan?

"We willen de melkveebedrijven niet kleiner maken. Dat kan niet, want dan is het verdienmodel weg. We hebben wel één of twee melkveehouders die willen stoppen met koeien en over willen stappen naar akkerbouw. Dan blijven er dus minder melkveehouders en dus minder koeien over", aldus Riedstra.

Water, natuur en biodiversiteit

De Veenhuizer boeren willen overigens nog veel meer, zoals een bufferstrook tussen de natuur en de landbouw waar gewassen geteeld kunnen worden, waarbij weinig stikstof vrijkomt. Ze willen ook aan de slag met het waterpeil om verdroging van de natuur tegen te gaan en tegelijk ook de waterkwaliteit verbeteren. Er moeten stroken komen waarop geen landbouw of veeteelt plaatsvindt en waarop de biodiversiteit verbeterd moet worden. En tot slot technische en innovatieve oplossingen in melkveestallen om de stikstofuitstoot te verminderen.

"Maar dat is een maatschappelijke opgave en die moet dan ook maatschappelijk betaald worden. Dat kun je niet aan de boeren vragen", legt Riedstra stellig uit. "Dat geld moet bij de provincie of het Rijk weg komen." Overigens hadden de boeren hun plannenmakerij begroot op 5,5 miljoen euro. Volgens gedeputeerde Otter is dat onvoldoende. Het verder uitwerken van de plannen door de boeren en Prolander moet daar meer duidelijkheid over geven.

En als het weer anders gaat worden?

Zowel Otter als Riedstra weet heel goed dat er ook een risico in zit: het huidige beleid en het geld uit Den Haag voor natuurherstel, de landbouwtransitie en het oplossen van het stikstofprobleem zijn nog geen gelopen koers. Straks zit er immers een ander kabinet dat misschien maatregelen terugdraait en een andere koers gaat varen.

Riedstra: "Dan nog kunnen we beginnen met de grootste klap: kavelruil. Als we dat goed doen, krijgt geen boer er spijt van, want z'n bedrijfsvoering wordt beter", meent hij.

"We kunnen via kavelruil alvast gronden reserveren voor natuur, bufferzone of boeren op een andere manier", gaat hij verder. "Dat kan met een dichte portemonnee, want de boeren hebben grond en de provincie heeft in Veenhuizen grond liggen. Kavels ruilen kan altijd, welke politieke wind er ook gaat waaien."