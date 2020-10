Politie vermoedt brandstichting De Krim

De politie gaat uit van brandstichting bij het autobedrijf aan de Coevorderweg (N377) in De Krim, net over de grens in Overijssel. Door het vuur afgelopen nacht kwam veel rook vrij en gingen zo'n dertig tot veertig auto's in vlammen op.

Eén van de eigenaren van het pand hoorde even voor half één een aantal knallen, waarna 112 is gebeld. Op het buitenterrein aan de achterkant van het pand stonden de auto's in brand. Meerdere korpsen uit de regio werden opgeroepen om de vlammen te blussen. Om te voorkomen dat de brand zou overslaan naar gebouwen naast het autobedrijf, werd een waterscherm aangelegd. Rond kwart over twee werd het sein brand meester gegeven en was de brand onder controle.

Onderzoek

De politie gaat uit van brandstichting en doet onderzoek naar de zaak. Zo wordt er een buurtonderzoek gedaan en zijn er sporen veiliggesteld. Mensen die iets verdachts hebben gezien tussen twaalf en half één afgelopen nacht, worden gevraagd contact op te nemen via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

