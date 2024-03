Provincie: 'Meer geld voor aankopen gronden voor landbouw en natuur'

De provincie Drenthe gaat de pot met geld om grond aan te kopen in het landelijk gebied verhogen van 140 miljoen naar 210 miljoen euro. Daar is het grootste deel van Provinciale Staten (PS) mee akkoord. Zelfs de Boer Burger Beweging (BBB), die eerder niet mee wilde werken aan de kredietverhoging. Die rol als tegenstander is nu weggelegd voor de PVV.

Er zal geen landbouwgrond worden opgekocht om stikstofdoelen te halen en landbouwgrond blijft landbouwgrond. Die garantie kreeg de BBB van gedeputeerde uit hun eigen partij Egbert van Dijk: "Het staat in het coalitieakkoord, we onteigenen niet voor natuur."

Waar is het extra geld voor nodig?

De provincie heeft een pot met geld om grond aan te kopen voor het bijmaken of opvullen van nieuwe natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en om een ruilgrondvoorraad te hebben voor boeren die op een andere plek verder willen boeren. De grond is ook simpelweg nodig voor agrarische structuurverbetering. Je moet wat te ruilen hebben als je wat wilt bereiken. Vroeger noemden ze dat ruilverkaveling.

De gronden binnen het NNN worden door de provincie verkocht als natuur, de ruilgronden gaan grotendeels terug naar de landbouw. Het bedrag om grond aan te kopen moet volgens Van Dijk omhoog omdat de provincie genoeg grond moet hebben om te kunnen ruilen. Daarnaast wordt deze pot ook gebruikt om boeren die stoppen, en hun grond en bedrijf vrijwillig aanbieden, te kunnen opkopen.

Volgens Van Dijk zorgt onduidelijkheid in het landelijke landbouwbeleid ervoor dat boeren stoppen of hun bedrijf verplaatsen naar het buitenland. Boeren die dan maar moeilijk een koper kunnen vinden, omdat ze bijvoorbeeld dicht bij een natuurgebied zitten, kunnen dan bij de provincie terecht.

Je moet wat te ruilen hebben

Natuurmonumenten, het Drentse Landschap, de Natuur- en Milieufederatie en boerenorganisatie LTO Noord kwamen inspreken in Provinciale Staten met een eensluidende boodschap aan PS: wij steunen het vergroten van de pot met geld. Jan Gorter namens de natuurorganisaties: "Grond is de sleutel om regie te nemen in gebiedsprocessen. Niet vergroten van het bedrag zet de mogelijkheden op slot. Het gaat om de toekomst van zowel de natuur als de boeren en de waterkwaliteit. En water hebben beiden nodig."

Drenthe moet 13.000 hectare aan nieuwe natuur realiseren, daarvan is nog niet de helft er nu daadwerkelijk.

Boerenvoorman Arend Steenbergen sloot zich aan. Doen! Grote twijfels zijn er wel bij de boeren, gaf Steenbergen aan. Voor LTO zijn er -behalve uiteraard de vrijwilligheid- nog andere voorwaarden: "Tegelijk moet de boeren toekomstperspectief gegeven worden en het mag niet marktverstorend werken." Volgens de VVD is dat momenteel wel het geval en werkt de provincie prijsopdrijvend. Onzin, vindt gedeputeerde van Dijk: "Wij hebben één procent van alle landbouwgrond in bezit, dan kun je niet de markt verstoren."

Ook nieuw grondbeleid

Gedeputeerde Staten zijn ook bezig met nieuw grondbeleid voor Drenthe. En daarover werd lang met PS gediscussieerd, want er zitten voor een aantal partijen twee pijnpunten in: onteigenen is er onderdeel van, dus wat dan met die vrijwilligheid van boeren? En de nieuwe Nota Grondbeleid gaat PS wel over besluiten, maar GS gaan de echte grondstategieplannen maken voor bijvoorbeeld mobiliteit en het landelijk gebied.

Onteigen staat in die grondwet en de nieuwe omgevingswet. Dus daar kun je volgens gedeputeerde Van Dijk niet omheen. Maar hij is absoluut niet van plan dat voor landbouwgrond te gebruiken die natuur zou moeten worden. De provincie kan het wel gebruiken bij bijvoorbeeld de aanleg van een weg waar een boer die niet een stuk grond wil verkopen de laatste schakel is om het hele plan compleet te maken. "En iedere individuele onteigening, daar neemt Provinciale Staten een besluit over", aldus Van Dijk.

Het woord gereedschapskist kwam in het debat veel voorbij. Onteigenen zit dus wettelijk wel in die gereedschapskist, BBB-statenlid Willem Vossebelt hoopt dat GS voor de landbouw het er nooit uit haalt.

Hebben we straks nog wat te zeggen?