Hoogeveen blijft vriendjes met Slowaakse partnerstad Martin

Hoogeveen blijft de komende jaren vrienden met de Slowaakse stad Martin. De gemeente gaat per jaar 10.000 euro opzijzetten om de band in stand te houden.

Dat schrijft het gemeentebestuur in een brief. Een aantal jaren geleden werd de vriendschap nog tijdelijk bevroren. Hoogeveen verkeerde in financieel zwaar weer en moest flink bezuinigen, zo ook op de relatie met partnerstad Martin.

Nu het beter gaat zijn de banden weer aangehaald schrijft het gemeentebestuur in een brief. Ook om elkaar in Europees verband te steunen, vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Ruim 33 jaar een band

De connectie tussen beide steden bestaat inmiddels al ruim 33 jaar. Burgemeesters Stanislav Sturik (Martin) en Sytse Faber (Hoogeveen) zetten destijds beiden een krabbel op papier voor de samenwerking.

Hoogeveen ging de samenwerking al die jaren geleden aan om de bewoners in Oost-Europa een hart onder de riem te steken. Dat vanwege het harde Sovjet-regime waar Slowakije voorheen onder viel schrijft het gemeentebestuur.

"Maar in de loop van de tijd is de relatie gegroeid naar gelijkwaardigheid, waarin we van elkaar leren en elkaar stimuleren tot mooie prestaties op het gebied van onder andere onderwijs, cultuur, religie, sport, gezondheidszorg, toerisme en handel."

Carbidschieten in Martin

De komende jaren hopen beide gemeenten de samenwerking verder uit te bouwen. Cultureel erfgoed zal een belangrijk onderdeel worden, zo wil Hoogeveen onder andere carbidschieten introduceren in Martin.