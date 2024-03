Programma Kans voor de Veenkoloniën afgerond

KvdVK richt zich sinds 2015 op verschillende projecten in elf gemeenten in Drenthe en Groningen. Doel was om de gezondheidssituatie van inwoners in de regio te verbeteren, want mensen in de Veenkoloniën leven zeven jaar korter en vijftien jaar in slechtere gezondheid dan de rest van Nederland. Daar moest wat aan gebeuren, en dat bleek succesvol, aldus de organisatie zelf.