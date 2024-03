Vrijwilligers zoeken nu ook op water naar vermiste Jannes (59)

Vrijwilligersorganisatie SAR Nederland zet vanaf vandaag ook een sonarboot in om de vermiste Jannes Possemis (59) te zoeken, die voor het laatst werd gesignaleerd in Peize. Hij verdween anderhalve week geleden en er zijn weinig aanknopingspunten. Dat schrijft RTV Noord

Er wordt daarom gezocht met drones, zoekhonden, quads, vrijwilligers te voet en sinds vandaag dus een sonarboot. De organisatie zet zo groots in zodat ze in meerdere gebieden kunnen uitsluiten dat Possemis zich daar bevindt. Het gaat dan om zoekgebieden in Drenthe en Groningen.

Anno Loef en zijn team zijn woensdagmiddag ook in touw om mee te helpen met de zoektocht. De vrijwilligers letten op oneffenheden in het Noord-Willemskanaal, vlakbij Groningen. Het is op dit moment zoeken naar een speld in een hooiberg, geven ze toe.