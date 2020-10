De Week van Drenthe: verdachte kofferbakmoord aangehouden en mondkapjesadvies

Op maandag werd bekend dat er bij zorginstelling De Omloop in Norg vijf bewoners zijn overleden door besmetting met het coronavirus. Ook meldde RTV Drenthe maandag dat er zeventien bewoners en vier personeelsleden besmet zijn. Later in de week werd bekend dat in totaal acht bewoners zijn overleden, wat op een derde van het totaal aantal bewoners neerkomt. Verder is het aantal coronabesmettingen binnen het verpleeghuis opgelopen tot 20 bewoners en negen medewerkers.

Kofferbakmoord

Dinsdagochtend werd bekend dat er een 28-jarige verdachte uit Klazienaveen is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Ralf Meinema, een zaak die bekend staat als de 'kofferbakmoord'. Het lichaam van Meinema werd 31 maart 2017 gevonden in de kofferbak van zijn auto. Die auto lag deels in het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol. Vrijdag besloot de rechter-commissaris dat de aangehouden verdachte 14 dagen langer blijft vastzitten.

Flitspaal

Wie woensdag vanuit Rolde binnendoor richting Gieten reed, kon hem zien staan: een grote, groene flitspaal. Die nep bleek te zijn. Eigenaar Harm Jan Tinge hoopte dat automobilisten van de flitspaal zouden schrikken en minder hard zouden rijden. In de nacht van donderdag op vrijdag werd de paal gestolen. Inmiddels is hij weer terecht, maar hij zal niet terugkomen in de tuin.

Dorpshuizen hebben het zwaar

Donderdag was te lezen dat dorpshuizen door het coronavirus in zwaar weer verkeren: veel activiteiten worden afgelast, wat minder inkomsten betekent. De vaste lasten blijven echter gewoon bestaan. Naast de financiële impact hebben de nieuwe coronamaatregelen ook een sociale impact. Het BOKD, een netwerk van dorpen en dorpshuizen in Drenthe, hoopt dat er financiële noodpakketten voor dorpshuizen komen.

Mondkapjes op school

Deze week kwam premier Rutte met een dringend advies voor het dragen van mondkapjes in de publieke binnenruimtes. Vrijdag kwam daarop als aanvulling dat ook middelbare scholieren geadviseerd wordt na dit weekend een mondkapje te dragen.

