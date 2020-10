Germanicus pakt eerste punt bij koploper, VKW legt loper uit voor Hoogezand

In de derde speelronde van de 1e Klasse F heeft Germanicus het eerste langverwachte punt gepakt door een 1-1 gelijkspel tegen koploper Jubbega. VKW uit Westerbork moest het hoofd in 2-4 buigen voor Hoogezand, waardoor de Groningers de nieuwe koplopers in de 1e Klasse F zijn.

Germanicus heeft geluk een keer mee

Germanicus was na vandaag de puntloze hekkensluiter in de 1e klasse F, al verdiende de club die positie niet. In twee wedstrijden waren ze er telkens dichtbij, maar liep het vooral in de slotfase mis. Promovendus en koploper Jubbega was vandaag de tegenstander. Ondanks dat Germanicus in de openingsfase de beste kansen had, kwamen de Friezen via Daryl de Vries in de eerste helft op voorsprong. In de tweede helft leken de bezoekers de voorsprong te vergroten naar 0-2, maar die treffer werd afgekeurd om buitenspel.

Twee minuten later kreeg Germanicus een vrije bal net over de middenlijn. De ploeg van Andre Mulder kreeg de bal voor de goal waar invaller Marco Cremer zes verdedigers van Jubbega wist te passeren. Hij schoof de bal gedecideerd langs de keeper en bracht zo de 1-1 op het scorebord. Jubbega protesteerde nu voor buitenspel, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt toch goed. "Ik kon het niet zien," vertelde Andre Mulder na afloop. "Maar de scheidsrechter stond er vijf meter vanaf en wees direct naar aftrapstip. En als het wel buitenspel was, hebben wij ook eens een keer geluk."

Daarna weerstond Germanicus de druk van Jubbega. In de extra speeltijd werd de thuisploeg ook zelf nog gevaarlijk uit drie achtereenvolgende corners, maar een doelpunt zat er niet meer in. Door het 1-1 gelijkspel pakt Germanicus het eerste punt in de competitie en klimt daarmee naar de 11e plaats in de stand. Daarbij komt wel dat Noordster, Stadspark SC en FVC vandaag niet in actie kwamen. Jubbega moet de koppositie afstaan en zakt naar de derde positie. Volgende week speelt Germanicus de derby tegen SVBO.

VKW ten onder bij nieuwe koploper

VKW ontving vandaag op eigen veld medekoploper Hoogezand. Die ploeg zette al in de 2e minuut de toon door via Justin Slor op voorsprong te komen. Een half uur later legde de scheidsrechter de bal op de stip en was het Heine Uuldriks die zijn ploeg naar een 0-2 voorsprong leidde. Vier minuten later bepaalde Jimmy Anakotta de ruststand op 0-3.

Ook na rust bleef Hoogezand verder uitlopen. Opnieuw was het Uuldriks uit een strafschop die de stand naar 0-4 bracht. Pas in de 70e minuut deed de thuisploeg wat terug. Leon Santema maakte de 1-4 en 2 minuten later was Anjo Willems nog goed voor de 2-4. In het resterende kwartier hield Hoogezand de gelederen dicht en kwam VKW niet meer aan scoren toe.

Door de nederlaag blijft VKW steken op 3 punten uit 3 wedstrijden. Daarmee staat de ploeg uit Westerbork negende in de stand van de 1e klasse F. Hoogezand staat na vandaag alleen aan kop met 9 punten uit 3 wedstrijden. VKW mag volgende week op bezoek bij GOMOS.