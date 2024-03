Militair (40) laat spoor van vernieling achter in centrum Assen

Een 40-jarige militair heeft vannacht een ravage aangericht in het centrum van Assen. De man zat in een personenauto, toen hij op de kruising van de Vaart en de Collardslaan een bocht miste. Hij ramde vervolgens in willekeurige volgorde een lantaarnpaal, elektriciteitskast en de gevel van een gebouw.

De auto strandde meters verderop en liet daarbij een spoor van vernieling achter. Het kruispunt was na het ongeluk, dat rond 01.00 uur gebeurde, bezaaid met glas en andere brokstukken.

Onder invloed, rijbewijs ingenomen

De militair heeft na het ongeluk een ademtest afgelegd, waaruit bleek dat hij te veel had gedronken. Daarop is zijn rijbewijs ingenomen, meldt een woordvoerder van de Marechaussee. De man is na een bezoek aan het politiebureau inmiddels weer op vrije voeten. Hij is na de autorit nagekeken in de ambulance, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig.

De Marechaussee doet onderzoek naar de zaak, aangezien het strafbare feit is begaan door een militair. Het Openbaar Ministerie bekijkt of het de man ook gaat vervolgen. Defensie beraadt zich verder over zijn toekomst als militair.