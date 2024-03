Cultuur en Historie-afdeling van uitgeverij Koninklijke Van Gorcum verkocht

Warme overdracht

'Begonnen in Friesland'

Steven Sterk, directeur Noordboek: "Koninklijke Van Gorcum is een grote naam met hun uitgaven op het vlak van cultuur en historie. Het is een prachtige aanvulling op onze uitgeverij. We zijn er trots op dat we verder mogen bouwen aan wat in bijna 225 jaar is opgebouwd. En dat Claas van Gorcum in 1800 in Friesland is begonnen is een mooi historisch gegeven."