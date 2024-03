Lifelines hoopt op injectie van 1,45 miljoen: 'Heel belangrijk voor het gezondheidsonderzoek'

In tegenstelling tot 'gewone' medische onderzoeken, verzamelt Lifelines gegevens van gezonde mensen. "Een huisarts voert niet zonder aanleiding een algeheel onderzoek uit naar je gezondheid", legt Mierau uit. Lifelines herhaalt de metingen eens per vijf jaar. "Dat maakt Lifelines een uniek project."

De grote waarde voor deelnemers aan Lifelines zit hem volgens Mierau in het complete medische beeld dat je na de onderzoeken krijgt. "In de uitslagenbrief vind je alle meetuitslagen, die delen we ook met de eigen huisarts."

Beleidsvorming

Met de mogelijke uitbreiding van het deelnemersveld ziet de toekomst er rooskleurig uit. Eens in de vijf jaar overlegt het bestuur van het instituut met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het laatste overleg leverde 17 miljoen euro op.

"Hoe langer we door kunnen, hoe groter de dataset wordt, daarmee krijgen we een extra functie", zegt Mierau. Hij doelt daarmee op de rol die het instituut speelt in het opstellen van nieuw gezondheidsbeleid. "We zien dat wethouders in de regio waar wij zitten, gebruikmaken van onze onderzoekscijfers. Daarmee onderbouwen ze hun beleid."

Andere provincies

"Nadat het nieuws over onze aanvraag bij het NPG naar buiten kwam, kregen we tientallen belletjes en mails van geïnteresseerden die graag deelnemer willen worden", zegt Mierau. "Het is dan ook niet de grootste zorg of we die nieuwe deelnemers gaan vinden, maar wat we doen als we te veel aanmeldingen krijgen."