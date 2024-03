Ochtendspits met file op A28 en A32 na ongeluk met meerdere voertuigen

Op de A28 tussen Meppel en Staphorst is vanochtend een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen, meldt Rijkswaterstaat. In de richting van Zwolle werden twee rijstroken afgesloten, wat leidde tot files op de A28 en A32 rond knooppunt Lankhorst.

Na het afronden van bergingswerkzaamheden, even na 09.00 uur, werd de volledige rijbaan weer vrijgegeven en kon het opgehouden verkeer weer op gang komen.

Hoeveel voertuigen waren betrokken bij het ongeluk, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.