EasyToys stopt als hoofdsponsor FC Emmen: 'We stoppen op het hoogtepunt'

VOETBAL - FC Emmen moet op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Na vier seizoenen zet EasyToys een punt achter de relatie.

"We hebben besloten om te stoppen op het hoogtepunt", aldus oprichter en topman Eric Idema van de erotiekgigant, "maar we laten elkaar niet los. Voor ons is en blijft FC Emmen dé club. We hebben in de afgelopen jaren veel aan elkaar te danken gehad."

Rinse Bleeker, directeur van FC Emmen, is dankbaar voor de jaren met EasyToys. "Samen hebben we ons ingezet voor de club en de fans en hebben we elkaar en onze regio op de kaart gezet. We hadden de sponsorsamenwerking graag voortgezet, maar zijn positief gestemd om een mooie opvolger te vinden. Aan het eind van dit seizoen zullen we EasyToys op een manier bedanken voor de afgelopen jaren."

EasyToys werd in 2020 hoofdsponsor van FC Emmen. Na het eerste seizoen degradeerde Emmen naar de eerste divisie, maar de sponsor bleef de club trouw. Samen keerden zij terug op het hoogste niveau, maar afgelopen seizoen ging het opnieuw mis voor de Emmenaren.

Prille liefde bijna verstoord

Vier seizoenen geleden zorgde de bekendmaking van de nieuwe hoofsponsor voor veel rumoer. De KNVB wilde geen erotiekbedrijf als sponsor op het shirt zien. De voetbalbond vond dit 'niet gepast'. Maar de bond toch overstag, in eerste instantie voor maar één seizoen. Dat werden er uiteindelijk dus vier.

In de afgelopen jaren maakten FC Emmen en EasyToys samen werk van het stimuleren van goede seksuele voorlichting en het creëren van bewustzijn rondom zaadbalkanker onder mannen tussen de vijftien en de veertig jaar. Door eens per seizoen te spelen in EasyToys-roze tenues en die vervolgens te veilen werd door FC Emmen veel geld opgehaald. In 2022 ging 7500 euro naar een campagne van Dance4Life, waarvoor EasyToys 20.000 condooms beschikbaar stelde.

Positieve relatie

In 2023 werd 7500 euro opgehaald voor een bewustwordingscampagne van Stichting Zaadbalkanker. Dat bedrag werd door Idema vervolgens verdubbeld. De campagne #Checkjeballen werd uiteindelijk het beste maatschappelijke voetbalproject van Nederland en won de Voetbal Geeft Prijs 2022/2023 van de VriendenLoterij. Eind maart speelt FC Emmen opnieuw in het roze voor Stichting Zaadbalkanker en #Checkjeballen.

"We hebben in de afgelopen jaren samen de nodige taboes doorbroken en bewezen dat een relatie tussen een sportclub en een bedrijf als het onze heel normaal is", concludeert Idema. "Voor ons is het zakelijk ook een heel positieve relatie geweest. Voordat we FC Emmen gingen sponsoren, winkelden hoofdzakelijk vrouwen bij ons. In de loop van de afgelopen vier jaar hebben mannen onze webshop steeds beter weten te vinden."