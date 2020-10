Baukje speurt naar vermiste dieren

De telefoon van het meldpunt rinkelt vanmiddag onafgebroken door. Een gevonden hond in Norg en een vermiste kat in Kloosterveen. Het is de taak van De Ruiter om de vermiste dieren te koppelen aan de gevonden dieren. Vandaag is het al twee keer raak.

"We hebben net de eigenaren van de Chihuahua in Norg met elkaar in contact kunnen brengen, dus het hondje zal straks gelukkig weer thuis zijn", vertelt de Ruiter met trots.

80.000 vermiste dieren per jaar

Gemiddeld besteedt ze zo'n anderhalf uur per dag aan het opsporen van vermiste dieren. Dat doet ze op vrijwillige basis voor de landelijke stichting Amivedi. Amivedi kent in Drenthe verschillende meldpunten in Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel. De Ruiter is werkzaam bij het meldpunt in Assen.

Op jaarlijkse basis worden bij Amivedi ruim 80.000 vermiste dieren opgegeven. De meeste vermiste dieren zijn volgens De Ruiter katten. Dat komt omdat het vrij zelfstandige dieren zijn die veel alleen buiten lopen. Honden worden ook weleens als vermist opgegeven, maar die worden eigenlijk altijd teruggevonden.

Niet-gangbare dieren

Katten, honden, vogels of konijnen: er wordt veel gemeld en ook veel teruggevonden. Maar De Ruiter krijgt ook met niet-gangbare dieren te maken. "Er is heel lang geleden een leguaan in het centrum van Assen gevonden. Die zat in de boom en is door de dierenambulance naar de opvang gebracht. Via de site is ook daarvan de eigenaar weer gevonden."