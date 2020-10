Dierendag in Drenthe: Baasjes kunnen niet zonder hun hond

Willem van Wierst uit Roden heeft sinds 2006 een geleidehond, maar is al sinds 2001 blind. "Dat is gekomen tijdens mijn tijd als beroepsmilitair bij de luchtmacht. In die tijd heb ik een hersenvliesontsteking opgelopen. Maar als je de ene dag blind wordt, neem je de volgende dag niet zomaar even een blindengeleidehond erbij."

Labrador Luna

Van Wierst moest eerst lang revalideren voordat hij aan een geleidehond toekwam. "Vanaf 2003 ben ik de draad gaan oppakken", zegt hij. Na de eerste hond, krijgt de eigenaar uit Roden inmiddels al enkele jaren ondersteuning van zijn blonde labrador Luna. "Een schat van een hond, maar wel een stukje onbesuisder dan de eerste."

"Luna kent mijn vaste omgeving heel erg goed. Dat gaat om tien of twintig plekken zoals de supermarkt, de tandarts en het fitnesscentrum. Maar ik kom ook in Groningen, dat is voor Luna allemaal een stuk onbekender. Dan maak ik wel gebruik van hulpmiddelen zoals navigatie." Toch kan Van Wierst wel overal en altijd commando's geven. "Dan stuur ik Luna aan. Naar rechts, links, de taxi of het zebrapad bijvoorbeeld."

PTSS

Ook heeft Luna nog een andere belangrijke functie voor het baasje uit Roden. "Deelname aan een VN-missie in Libanon hebben bij mij gezorgd voor traumatische ervaringen. Als PTSS-hulphond heeft Luna een erg belangrijke rol, naast de ondersteuning die zij biedt als blindengeleidehond."

Van Wierst hoopt nog vele keren Dierendag te beleven met zijn hond. "Ik heb twee jaar zonder geleidehond doorgebracht. Dat is geen pretje, want je bent je mobiliteit kwijt. Ik zou niet zonder hulphond willen", concludeert de ex-beroepsmilitair.

Erik-Jan Zuidberg en Bommel in de supermarkt (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Lang traject

Ook Erik-Jan Zuidberg heeft elke dag baat bij de hulp die zijn hond biedt. "Toen ik een half jaar oud was, raakte ik blind aan mijn linkeroog. Daarna volgde ook het rechteroog. Daardoor werd ik helemaal blind. Uiteindelijk kreeg ik in 2009 mijn eerste geleidehond. En sinds 2016 helpt Bommel als ik de straat op ga."

De Assenaar vertelt wel dat er een heel traject voorafgaat aan de komst van een geleidenhond. "Er wordt gekeken welke hond het beste bij je past. Dan kijken ze naar het looptempo van jou en het beest, en naar hoe vaardig je precies bent. Als de profielen van beide goed overeenkomen, kun je gekoppeld worden aan een geleidehond."

Zuidberg vindt het een groot voordeel dat Bommel zijn directe omgeving erg goed kent. "Ze is erg 'routevast', ook als je lange tijd niet op plekken bent geweest waar je normaal gesproken wel vaak komt. Daardoor kan ik eigenlijk niet zonder hem. Anders moet ik met een stok lopen als ik de deur uitga."

Vertrouwen

Naast de praktische problemen die Bommel kan verhelpen, geeft de geleidehond ook vertrouwen aan zijn baas. "Bommel is wat bruter dan mijn vorige geleidehond. Daardoor voel ik mij zeker en veilig als ik de straat op moet, of gebruik maak van het openbaar vervoer. Ik pak zo de trein naar Maastricht met Bommel aan mijn zijde."

Voor Zuidberg is Dierendag dan ook de ideale mogelijkheid om het belang van zijn geleidehond te onderstrepen. "Een hond als Bommel kijkt vooruit, en let goed op. Hij heeft dingen eerder in de gaten dan ikzelf. Hoe prettig is dat?"

Reddingshond Evi

Wim Hennink is eigenaar van zijn 3-jarige labrador Evi, alleen heeft het dier voor hem een andere rol dan de functie van geleidehond. Evi is namelijk reddingshond, die meehelpt om onder meer vermiste personen te zoeken. "We kunnen dan worden opgeroepen. Hoeveel honden in totaal meegaan om te zoeken, hangt af van hoe urgent de situatie is. Soms gaan er twee of drie honden mee, maar het is ook voorgekomen dat we met 53 honden op pad moesten."

Wim Hennink met zijn reddingshond Evi (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Jachthonden geschikt voor reddingswerk

Labradors als Evi zijn uitermate geschikt voor dat soort werk, vertelt Hennink: "Dat zit 'm natuurlijk in de reuk die erg sterk aanwezig is. Maar je ziet sowieso dat jachthonden iets beter geschikt zijn voor het werk. Ze zijn eerder 'wildrein', en gaan niet achter het wild aan."

Toch zijn deze eigenschappen die Evi bezit, niet zomaar komen aanwaaien. "We zijn vanaf het prille begin gaan trainen met Evi. Je kan ook zien dat ze 'jachtgefokt' is, want ze is ranker en atletischer dan de doorsnee labrador. Na acht weken deed ze al zoekacties in het bos, die we zelf opzetten. Na een goede twee jaar is je hond dan klaar voor het echte werk."

Sterke band

"We zijn nog steeds actief", vertelt Hennink: "Ik was afgelopen februari nog in Oostenrijk, waar we een lawinecursus hebben gedaan met Evi. Mijn vrouw was ook mee, zij heeft ook een eigen reddingshond." Het werk is zo uniek dat Hennink het reddingswerk niet met de hond van zijn vrouw zou kunnen doen. "Je bent ontzettend intensief bezig met je eigen hond, en dan bouw je een enorm sterke band op."

"Ik heb veel honden hiervoor gehad, maar nog nooit zo'n relatie ervaren als met mijn huidige hond. De zoekacties maken het speciaal. Soms moet je in een donker, verlaten bos aan het werk. Dan moet je enorm op elkaar kunnen vertrouwen."