Hoogeveen weet muur van Emmen te slechten

Hoogeveen heeft één punt achterstand op koplopers RKVV Velzen, SJC en De Zouaven. Emmen bezet plaats veertien in de hoofdklasse A met twee punten uit vier wedstrijden.

In de eerste helft leek vv Emmen de tactiek afgekeken te hebben van de betaalde broer van de Oude Meerdijk. Waar FC Emmen in uitwedstrijden dit seizoen ver inzakt en weinig ruimte weggeeft, deed de ploeg van trainer Bjorn Zwikker dit in een thuiswedstrijd. Hoogeveen had moeite om een gaatje te vinden tegen de compact spelende tegenstander. De eerste twintig minuten viel er nauwelijks een kans te noteren.

Kansen schaars

De kansjes die er kwamen waren voor de gasten, maar een paar afstandsschoten en een goede aanval via Thomas Reinders en Tom Heerkes troffen geen doel. De thuisclub kreeg voor rust geen enkele kans en dus zochten beide ploegen, halverwege, zonder treffers, de kleedkamers op.

In de tweede helft veranderde het beeld van de wedstrijd niet. Hoogeveen had meer balbezit, maar creëerde weinig en Emmen hoopte op een counter. Het geduld van de gasten werd echter beloond. Nadat eerst Noah Schuurman een goede kans had gemist, benutte invaller Joost Screever even later wel en schoot beheerst raak. De 1-0 voorsprong van Hoogeveen was verdiend.

Emmen kon de wedstrijd niet meer draaien. Hoogeveen bleef de bovenliggende partij en kreeg de beste kansen. Toen Emil Bijlsma de 0-2 binnen schoot was de wedstrijd gespeeld en gaan de drie punten mee terug naar Hoogeveen.