Persoon met mes betrokken bij 'opstootje' Esdal College

Iemand met een mes heeft gisterochtend voor opschudding gezorgd op het Esdal Vakcollege in Emmen. Volgens de schoolleiding was een 'opstootje' gaande, waarbij iemand in het bezit was van een dergelijk steekwapen.

"Deze situatie is uiterst serieus genomen", schrijft het schoolbestuur in een brief, gericht aan ouders van de scholieren. "Er zijn direct veiligheidsmaatregelen getroffen en de politie is gelijk ingeschakeld. De schoolleiding van de Boermarkeweg en de Oosterstraat zijn ook direct op de hoogte gebracht, zodat ook daar op de situatie gereageerd kon worden."

'We kennen de persoon niet'

Wat de persoon met het mes had te zoeken bij de school, is niet duidelijk. "We kennen deze persoon niet", zegt Wiko Veenvliet van Aurelia Onderwijs, waar het Esdal College onder valt. "Voor ons was het belangrijkste om de veiligheid van de leerlingen en docenten te waarborgen. De dreigende situatie is kort geweest", geeft hij mee. "Het overgrote deel van de school heeft er niets van gezien, maar weet het 'van horen zeggen."

De lessen op het Vakcollege zijn na het incident weer opgestart. "Om zo snel weer over te gaan naar de orde van de dag en de rust en regelmaat te laten terugkeren."

Bedreiging

De politie laat weten onderzoek te doen naar de zaak. Een woordvoerder kan niet bevestigen of een betrokkene in het bezit was van een steekwapen. Agenten werden aanvankelijk gealarmeerd vanwege een bedreiging bij de school.