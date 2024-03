Klanten Noord-Drentse Voedselbanken kunnen uitpakken tijdens Pasen dankzij LTO

Klanten van de Voedselbank in Noord-Drenthe zitten met Pasen niet om eieren verlegen. LTO Noord (afdeling Noord-Drenthe) schonk vandaag vijfduizend stuks aan Voedselbank Noordenveld en Hart van Drenthe.

Met Pasen hoort een eitje erbij. Dat vinden ook de 420 leden van de Noord-Drentse afdeling van LTO. De boerenorganisatie kwam in 2022 (samen met de Boerenbox van FC Groningen) met een actie waarbij er gehakt aan de Voedselbank werd geschonken. Met nog een week tot Pasen, komen daar nu eieren bij.

"We hadden nog wat geld over en er is nog wat bijgelegd door de leden, waardoor we nu mensen blij kunnen maken met een eitje", zegt Erik Emmens, regiobestuurder bij LTO Noord.

Uitpakken

1.250 van de vijfduizend eieren gaan mee naar het depot van Voedselbank Noordenveld in Roden. "Hier kunnen we wel twee weken mee vooruit", zegt vrijwilligster Hennie de Jong. "Onze klanten zullen in sommige gevallen heus een eitje kopen met Pasen, maar nu kunnen ze echt uitpakken."

In Noordenveld lopen gemiddeld zo'n 65 gezinnen bij de Voedselbank. De overige eieren van de actie gaan naar Voedselbank Hart van Drenthe. Zij hebben klanten uit Assen, Midden-Drenthe, Tynaarlo en Aa en Hunze.

Energie

De eieren komen van een biologisch bedrijf in Zeijen, waar Wilrik Zondervan de scepter zwaait. Met 48.000 kippen schrikt hij niet van een levering van vijfduizend eieren. "Dat lukt makkelijk", lacht hij. "Ik reken namelijk dagelijks op 47.000 eieren."