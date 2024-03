Tot zes jaar cel en tbs voor doodsteken begeleidster Yorneo Emmen

Voor het dodelijk steekincident vorig jaar op 14 januari in de jeugdzorginstelling van Yorneo in Emmen is de 17-jarige Jenairo H. uit Ruinerwold veroordeeld tot twee jaar cel en jeugd-tbs. Mededader Arek K. heeft zes jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen.

H. wordt veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht. In het jeugdstrafrecht is twee jaar cel de maximumstraf die opgelegd kan worden.

De rechter vindt bewezen dat H. zijn 26-jarige begeleidster Marit uit Groningen met meerdere messteken heeft gedood. De 20-jarige Arek K. uit Emmen is voor zijn aandeel veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging. Volgens de rechtbank is hij schuldig aan het geven van een trap tegen het hoofd van het slachtoffer, met als doel dat zij het niet zou overleven.

Tegen H. eiste het Openbaar Ministerie (OM) eind januari een celstraf van twee jaar en tbs met dwangverpleging volgens het volwassen strafrecht. Daarbij wilde het OM dat hij individueel zou worden behandeld. De ernstige psychische stoornissen van H. zouden zo allesomvattend zijn, dat de kans op herhaling groot is. Maar de rechter wilde hier niet in meegaan. H. was op het moment van de daad 16 jaar oud en dan is het uitgangspunt jeugdstrafrecht. Bovendien had hij nog geen strafblad.

Voor K. had het OM tien jaar cel en tbs met dwangverpleging voorgesteld. Zijn straf valt lager uit omdat hij volgens de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar is en omdat hij nog relatief jong is.

Rooftocht

Jenairo H. en Arek K. waren die bewuste avond uit op de kluis van de instelling. Ze waren lid van een jeugdbende en door de 20-jarige Jermain S. uit Emmen op pad gestuurd om een tankstation te overvallen. Die bleek gesloten. H. en K durfden niet terug te keren zonder een buit. De jongste woonde in de jeugdinstelling en wist dat daar een kluis aanwezig was.

Om de kluis te kunnen stelen werd de begeleidster gedood. Dit gebeurde voor de ogen van een meisje dat ook in de instelling woonde. Zij sloeg bij een naastgelegen café alarm. De daders gingen ervandoor met de kluis en lieten Marit hevig bloedend achter. K. gaf de hulpeloze vrouw bovendien nog een schop tegen het hoofd. De buit bedroeg een paar honderd euro.

Bendeleiders

Emmenaar Jermaine S. is veroordeeld tot vier jaar cel. Tegen hem was zeven jaar gevangenisstraf geëist. Ook al heeft hij volgens de rechtbank de jongens niet aangestuurd om Marit om het leven te brengen, zij vinden hem wel medeverantwoordelijk voor de overval met de dood van het slachtoffer tot gevolg. De rechter spreekt hem vrij van leiding geven aan een criminele organisatie.