Man (25) ontvoert ex, slaat op de vlucht en wordt na achtervolging klemgereden

De politie heeft beelden gedeeld van een doldwaze achtervolging van een 25-jarige man uit Hoogeveen. Hij ontvoerde op dat moment zijn ex-partner, die werd gedwongen bij hem in te stappen. Dat gebeurde in augustus 2022.

Spookrit

De Hoogevener ontvoerde zijn ex-partner toen ze op bezoek was bij haar ouders in het Belgische Essen. Nadat hij eerst met zelfdoding dreigde, dwong hij haar met een mes om in zijn auto te stappen. Ondertussen belde de vrouw stiekem de politie.