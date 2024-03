DNK krijgt geen extra geld van Assen om toekomstige tekorten op te lossen

DNK verwacht over de periode 2024-2028 verlies te lijden en had de gemeente gevraagd om een vaste jaarlijkse subsidie. Die zou de steeds verder stijgende kosten van het cultuurcentrum moeten dekken.

De gemeente houdt het echter bij het geld dat DNK al krijgt. Assen krijgt vanaf 2026 minder geld van de Rijksoverheid en wil daarom voorzichtig omgaan met de uitgaven, schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad.

'Kosten blijven stijgen'

DNK-directeur Hanneke Bruggeman is teleurgesteld over het besluit van de gemeente. De kosten van onder meer personeel, energie en leveranciers blijven volgens haar stijgen, terwijl het cultuurcentrum wat betreft inkomsten al rond het maximaal haalbare niveau zit.

"We krijgen de opdracht van de gemeente om hetzelfde te blijven doen als eerder, maar alles wordt wel duurder. We hebben in 2019 al bij de gemeente aangegeven dat er dan structureel meer geld nodig is en dat we het niet met een incidentele subsidie kunnen oplossen", zegt Bruggeman.