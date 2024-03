Onenigheid hangt als donkere wolk boven 'Brinkhoffeestje' in Norg

In De Brinkhof in Norg hangt vandaag de vlag uit. Het multifunctionele centrum viert zijn vijftigste verjaardag. Maar op de achtergrond klinkt gemor. Huurders en gebruikers zijn niet blij met de manier waarop de gemeente Noordenveld hen betrekt bij de toekomst van De Brinkhof.

Er ligt namelijk een plan op tafel om in het pand tijdelijk scholieren te huisvesten. Huurders vrezen voor overlast en denken in sommige gevallen ruimte te moeten maken voor de scholieren. Daarnaast hekelen zij de manier van communiceren van de gemeente.

Dr. Nassau College blijft

Eind september vorig jaar gaf de Noordenveldse gemeenteraad een klap op nieuwbouw voor OBS De Hekakker. Maar in de tussentijd - oftewel: komend schooljaar - moeten de leerlingen tijdelijk elders worden opgevangen. En dat is het naburige gebouw van het Dr. Nassau College. De middelbare school zou uit Norg vertrekken, maar vorig jaar zomer werden die plannen ingetrokken.

Een verhuizing naar De Brinkhof zag vestigingsmanager Richard Gerding van het Dr. Nassau College wel zitten. "Het is perfect, met al die faciliteiten al bij de hand. En voor het dorp en de leefbaarheid is het ook heel gunstig dat we hier blijven."

'Neem de tijd'

Nu er een plan ligt voor een tijdelijke verhuizing, maken huurders zich zorgen. Dat er ondertussen een onderzoek loopt over de haalbaarheid van een (tijdelijke) verhuizing, zorgt voor gefronste wenkbrauwen. "De huurders zijn niet bij dit onderzoek betrokken. Dat had al een hoop onrust kunnen wegnemen", aldus Gerard Meijering van de Belangenvereniging Norg.

Volgens de vereniging kan een besluit over nieuwbouw van De Hekakker bovendien wel even op zich laten wachten. "Het is niet zo dat er een gevaarlijke situatie in de school is. De leerlingen kunnen best nog een jaar in het huidige gebouw blijven zitten, zodat je in alle rust kan nadenken over de toekomst van de school, maar ook die van De Brinkhof."

'Zorgen onterecht'

Verantwoordelijk wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen) denkt daar anders over. "De leerlingen moeten goed onderwijs krijgen en daar hoort een goed gebouw bij." Een jaar wachten is in haar ogen onverantwoord. "Het is bovendien een gepasseerd station. Dit kan zo niet langer."

Ipema benadrukt dat de gemeente de huidige dorpshuisfunctie wil behouden. "Dat hebben we altijd gezegd. Mensen gaan uit van het ergste geval; namelijk dat huurders op straat worden gezet en dat De Brinkhof als dorpshuis verloren gaat. Maar dat willen wij absoluut niet."

Puzzel

Dat die gedachte wel leeft in Norg, duidt op gebrekkige communicatie. "We hebben wat te repareren", beseft Ipema. "Er is nu een brief onderweg naar huurders en gebruikers over de huidige stand van zaken. We willen daarnaast met het dorp verder spreken over de toekomst van De Brinkhof."

Sommige Norgers denken dat de verhuizing van de middelbare school uiteindelijk permanent zal worden. Die wens hebben zowel de gemeente als de school namelijk nooit onder stoelen of banken gestoken. "Het zou qua ruimte kunnen, maar het is een enorme puzzel. Daarbij moeten sommige openbare ruimten beter gedeeld worden", zegt Ipema. "Over een permanente verhuizing is nog niets besloten."

Bovendien komt de gemeenteraad nog aan bod over de tijdelijke verhuizing van het Dr. Nassau College naar De Brinkhof. Ipema: "Er is een datum van 1 april genoemd, maar die gaan we niet halen. Er is wel haast geboden."

Feestje?

Meijering zat woensdagavond nog aan tafel bij de wethouders, samen met andere belanghebbenden. "In de communicatie en het betrekken van huurders en gebruikers zijn er steken laten vallen. Het hele proces rondom het Dr. Nassau College doorkruist nu het proces over de toekomstvisie van De Brinkhof."

Ipema bestrijdt dat. "Het loopt nu naast elkaar en over de toekomstvisie wordt in gezamenlijkheid nagedacht. Vanuit het dorp zijn meer dan 500 enquêtes ingevuld over wat er met De Brinkhof moet gebeuren. Maar ondertussen speelt dit huisvestingsprobleem en wij zien momenteel geen andere mogelijkheid dan deze oplossing."