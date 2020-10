Roden en GOMOS in evenwicht

De derby in de 1e klasse F, tussen Roden en GOMOS, leverde vanmiddag geen winnaar op. Het duel, dat net als alle sportwedstrijden zonder publiek werd gespeeld, eindigde in 2-2. Daardoor bleef GOMOS ongeslagen en is Roden van de nul af.

Koploper in de 1e klasse F is Hoogezand, met 9 uit 3. GOMOS staat 5e met 5 uit 3. Roden klimt naar plek 11l, met 1 punt.

Roden gold voorafgaand aan het duel tegen de buren toch wel als favoriet. Niet alleen omdat de laatste twee confrontaties met GOMOS had gewonnen, maar ook omdat de ploeg van trainer Freddy Strating in de eerste twee competitieduels (tegen VKW en GRC Groningen) ondanks de nederlagen toch prima spel had laten zien. Aan de andere kant was het vertrouwen bij de gasten groot, na een forse zege op Stadspark en het gelijkspel van vorige week tegen titelfavoriet SWZ Sneek.

Kijk nu online: Aflevering 6 van Onze Club met een samenvatting van Roden - GOMOS

GOMOS begon ook aardig met een kans van Jannes Siegers (schot voorlangs), maar nadat de thuisclub in de 8e minuut via Olivier van der Tuin op 1-0 kwam waren de rollen omgedraaid. Via Robin van der Tuin was Roden dichtbij de 2-0, maar GOMOS-doelman Melvin Koning redde uitstekend. Uit één van de spaarzame goede aanvallen van GOMOS in de eerste helft werd het halverwege de tweede helft zomaar gelijk. Jannes Siegers schoot vanaf zo'n 16 meter knap raak. Het was voor enkele GOMOS-supporters (verscholen in de bosjes rondom het complex) het moment om een gele rookbom af te steken. De rookwolk zorgde voor dichte mist op het veld en dus moest scheidsrechter Knol moest noodgedwongen het duel eventjes stilleggen.

Nummertje zes voor Van der Tuin

Roden kwam voor rust toch weer op voorsprong. Robin van der Tuin kreeg te veel tijd om aan te leggen uit een afgeslagen corner en schoot via het lichaam van een GOMOS-speler raak. Het was voor Van der Tuin alweer zijn zesde goal in drie duels. Diezelfde Van der Tuin stuitte kort daarna op Koning en aan de andere kant raakte Robert Elzinga de lat.

Wippertje

Na rust waren de rollen compleet omgedraaid. GOMOS legde veel meer energie in de wedstrijd en Roden loerde alleen nog maar op de counter. De wit-zwarten kregen het deksel daarom ook niet heel verrassend op de neus, al duurde het heel lang voordat de 2-2 viel. Na kansen voor Siegers en Roy Slachter was het uiteindelijk Siegers die de gelijkmaker scoorde. De nummer 9 van GOMOS deed het fraai met een wippertje na een heerlijke dieptepass van Ricardo Smit. GOMOS wilde erop en erover, maar dat lukte niet. Dichterbij dan een kopbal (een metertje naast) van Slachter kwam de formatie van trainer Martin Drent niet.