Een kamer vol giftige slangen: "Als jij je aan de protocollen houdt, dan is er niets aan de hand"

Er wordt een code ingevoerd en het slot ontgrendeld. Andre stapt zijn kierdichte kamer binnen en sluit de deur weer achter zich dicht. "Hier zijn we dan", zegt Andre. Er staat een groot bord waarop staat "pas op giftige slangen". In de kamer word je direct omringd door tientallen terraria. Met inderdaad, giftige slangen. Voornamelijk ratelslangen en adders. "De giftige soorten zijn gewoon intelligenter. Ze laten zich meer zien en het doden van hun prooi is een heel interessant proces", antwoordt Andre op de vraag waarom hij alleen giftige slangen heeft.

'Oppassen dat die tandjes niet in je vinger fietsen'

Als kleine jongen wordt Andre vaak meegenomen door zijn vader, de natuur in bij Hooghalen. "Mijn vader leerde mij respect te hebben voor de natuur en de dieren. Ik denk dat hier ook de interesse is ontstaan voor het kleine kruipende gedierte", vertelt Andre. Op 18-jarige leeftijd begint Andre met het verzamelen van adders en ratelslangen. "En dat doe ik nog steeds", lacht de verzamelaar.

Sinds de jaren '80 worden er ook kleine wipneusadders gekweekt in de kamer in Hoogeveen. "Deze heb ik gekregen van een bioloog. Die deed er onderzoek naar in Tunesië. Hij had een paar beestjes over en die heb ik van hem gekregen. Het voeren van de beestjes is nog best lastig, je moet oppassen dat hun kleine tandjes niet in je vinger fietsen, dan heb je wel een probleem." De kleine wipneusadders krijgen om de week kattenvoer en hondenvoer door elkaar gemixt met water.

De wipneusadder krijgt de sonde met voeding in zijn maag (Rechten: RTV Drenthe/Marcel Drent)

Er wordt een boek van de plank gepakt en Andre begint met bladeren. "Kijk, het is helaas weleens misgegaan". Hij laat foto's zien van hem in het ziekenhuis met een gezwollen hand. "Je onderschat je eigen dieren vaak, dat gebeurde mij ook. Tijdens het verwijderen van het vel werd ik in mijn duim gebeten. De slang werd eerst teruggelegd en toen naar het ziekenhuis".

Gevaarlijk?

Toch zou Andre de hobby niet beschrijven als gevaarlijk. "Als jij je goed aan de protocollen houdt en goede veiligheidsmaatregelen treft, dan is de hobby niet gevaarlijker dan parachutespringen. In principe zou je gewoon je hele leven gifslangen kunnen hebben. Het blijven natuurlijk zeer interessante dieren."