Man gewond bij vechtpartij in Assen, partner ruziet daarna met politie

Op het Kerkplein in Assen is gisteravond een man gewond geraakt bij een handgemeen met een groep jongeren. Zijn partner kreeg het daarna aan de stok met de gearriveerde politie.

Volgens de bekeurde man, die anoniem wil blijven, werden hij en zijn partner door een groep jongeren uitgescholden bij het verlaten van een restaurant. "We werden onder meer uitgemaakt voor vieze flikkers", laat hij weten aan RTV Drenthe. Daarna werd het tweetal volgens hem "in elkaar getimmerd". Een getuige belde daarop de politie.

Irritatie

Toen agenten op de plek van het incident aankwamen, bekommerden zij zich in eerste instantie om de gewonde partner van de man. "Maar intussen konden die jongeren gewoon weggaan. Dus ik vroeg of ze daar ook nog wat aan gingen doen", aldus de man. Toen ze dat niet deden, raakte hij geïrriteerd en drong hij aan bij de agenten.

Daarop kreeg de man naar eigen zeggen onder meer klappen met een wapenstok en werd hij met zijn gezicht tegen een ambulance gedrukt. Uiteindelijk werd hij in een politieauto gezet. Hij zou onder meer gekneusde ribben hebben opgelopen aan de confrontatie met de agenten.

De man werd bekeurd voor openbaar dronkenschap, maar hij ontkent dronken te zijn geweest. Hij laat weten in gesprek te willen met de politie. De man overweegt aangifte te doen tegen de agent die hem heeft aangepakt.

Meerdere waarschuwingen

De politie laat in een reactie weten dat de man meerdere keren gewaarschuwd is door agenten om zich rustig te houden of weg te gaan. "Op het moment dat wij moeten optreden om zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen, dan doen we dat. Daar zijn we voor getraind en daar hebben we de middelen voor", zegt een woordvoerder. "Dat kan vervelend voor iemand zijn. We doen dat niet om iemand te verwonden, maar om de situatie rustig te maken voor de hulpverleners en het slachtoffer."

Volgens de woordvoerder zette de politie niet onmiddellijk de achtervolging in omdat hulp aan het slachtoffer de eerste prioriteit heeft. "Daarna gaan we de-escaleren en proberen we uit te vinden wat er precies gebeurd is. Het opsporen en aanhouden van eventuele verdachten komt daarna", zegt hij. "Maar dan moet er wel aangifte gedaan worden." Volgens de woordvoerder is het de bedoeling dat er nog een gesprek met de mannen volgt.