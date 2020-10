Tweede verdachte opgepakt in moordonderzoek Ralf Meinema

Een 42-jarige man uit Emmen is vanochtend opgepakt in verband met de moord op Ralf Meinema.

Vorige week werd de 28-jarige Kenny B. uit Klazienaveen opgepakt in verband met de dood van Meinema. Afgelopen vrijdag werd bekend dat hij langer in voorarrest blijft zitten.

Net als B. zit de 42-jarige Emmenaar in beperkingen. Dat houdt in dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Kofferbakmoord

Op 31 maart 2017 wordt Ralf Meinema gevonden in de kofferbak van zijn auto. De Mercedes ligt half in het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol. Meinema is met extreem geweld om het leven gebracht. Waarom hij vermoord moest worden, is niet duidelijk.

Naar aanleiding van tips uit die binnenkwamen via het tv-programma Opsporing Verzocht weet de politie dat de auto van Meinema in de nacht van de moord mogelijk nog gezien is bij Café Otten aan de Europaweg tussen Coevorden en Schoonebeek. Daarnaast werden vermoedelijk een witte of lichtkleurige Volkswagen Polo en een witte of lichtkleurige Seat Ibiza gezien. De politie is er altijd vanuit gegaan dat meerdere mensen betrokken waren bij de dood van Meinema.

Andere verdachten

Behalve de 42-jarige Emmenaar en de vorige week opgepakte Kenny B. zijn er vaker aanhoudingen geweest. In februari 2018 wordt de dan 39-jarige Hans O. uit Emmen aangehouden. Hij wordt in mei van dat jaar weer vrijgelaten. Hij is op dat moment nog wel verdachte volgens een woordvoerder van het OM.

Begin april van 2018 wordt een dan 24-jarig familielid van O. ook opgepakt, maar ook hij wordt vrijgelaten en is geen verdachte meer.