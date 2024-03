Nieuwe bewoners Vries-Zuid vragen gemeente om plan voor azc-wijk te heroverwegen

Daarnaast is de komst van een azc volgens de nieuwe bewoners niet goed voor de aantrekkelijke woonwijk, zoals die door de gemeente is aangeprezen. Vries-Zuid werd door de gemeente gebracht als 'een wijk met dorpse allure, mooie woningen passend in het landschap en gelegen in de prachtige groene rand van het dorp.' Maar door de komst van een azc, dat qua bewoners groter lijkt te worden dan de wijk zelf, is het volgens de aanstaande Vriezenaren een wezenlijk ander plan dan waar zij hun handtekening onder zetten.

Liever geen juridische stappen

De 46 woningkopers namens wie de brief is verstuurd zijn gezien de situatie teleurgesteld in de gemeente. "De gemeente had ons vooraf moeten informeren over het voornemen om medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA. "Vragen over toekomstige ontwikkelingen en geruchten hadden eerlijk beantwoord moeten worden en wij hadden dit dan mee kunnen wegen in onze aankoopbeslissing."