Advocaten van ex-leiders aan het woord in zaak No Surrender

De advocaten van de voormalige leiders van motorclub No Surrender komen vanaf vandaag aan het woord in de zaak rond de motorclub. De ex-bazen van de club staan onder meer terecht voor leiding geven aan een criminele organisatie, afpersing en mishandeling in de periode van 2014 tot 2017. Voor de pleidooien van de advocaten staan drie dagen ingepland.

Roy van der Wal zal als advocaat van Henk Kuipers (56) als eerste aan het woord komen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste afgelopen maandag een celstraf van twaalf jaar tegen de oud-captain uit Emmen. De medeverdachten Theo ten V. (57) uit Klazienaveen zou volgens het (OM) zes jaar de cel in moeten. Tegen Rico R. (43) uit Hulst werd vier jaar cel geëist en oprichter en ex-leider Klaas Otto (52) uit Bergen op Zoom hoorde een celstraf van drie jaar tegen zich eisen.

Henk Kuipers hoofdverdachte

Het OM ziet in Kuipers de hoofdverdachte. De man die het meeste geweld gebruikte, zei de officier van justitie een week geleden. "Een ordinaire crimineel", zo bestempelde de officier Kuipers. Justitie startte een groot onderzoek naar drugs en geweld in het voormalig clubhuis van No Surrender in Emmen. Dit onderzoek, met de naam 'Akepa' loopt vanaf 2014 tegen oud captain Kuipers en de medebestuursleden van de club.

Een groot deel van het bewijsmateriaal in deze zaak is gebaseerd op afgeluisterde gesprekken in het inmiddels afgebroken clubhuis. Ondanks het gebruik van PGP-telefoons binnen de club. Dit zijn telefoons waarmee versleutelde berichten worden verstuurd. Door de encryptie wordt voorkomen dat politie, veiligheidsdiensten of buitenlandse overheden de berichten kunnen onderscheppen.

Een deel van die gesprekken werd op eerdere zittingen afgespeeld. Kuipers weerlegde destijds de beschuldigingen die volgens hem door het OM via de media de wereld in zijn geslingerd. Het OM gaf hiermee een onjuiste voorstelling van zaken, zei Kuipers. Hij was nooit echt een baas. Hij was slechts voorzitter, zei hij. Kuipers vergeleek de club met het leger en de voetbalbond KNVB: "maar dan anders. We vergaderden over motorritjes en feesten".

Verbod

Kuipers ontkent grotendeels. "Het OM heeft de zaak vreselijk opgeblazen en in de pers opgeklopt", zei hij. Het strafproces loopt vanaf maart 2018. Door gezondheidsklachten en een tweevoudige wraking van de rechtbank is de inhoudelijke behandeling nog steeds niet afgerond. In juni van vorig jaar verbood de rechter de hele motorclub in Nederland. Daartegen loopt momenteel een hoger beroep bij het gerechtshof in Leeuwarden.