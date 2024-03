Dode wolf gevonden naast A28 bij Spier

Langs de A28 bij Spier is een dode wolf gevonden, zo meldt een woordvoerder van BIJ12. De ontdekking werd vanochtend gedaan. Het kadaver wordt in Utrecht verder onderzocht om de doodsoorzaak vast te stellen en verdere kenmerken, zoals het geslacht, na te gaan.

Bij12 is de organisatie die zich voor provincies bezighoudt met wolven in Nederland. Rijkswaterstaat ging vanochtend ook al uit van een wolf langs de A28. "Dat lijkt er sterk op", meldde een woordvoerder. Een weginspecteur trof het kadaver aan in de berm, waarna dit richting een zogeheten steunpunt van Rijkswaterstaat is gebracht. Vanaf die locatie is het dode dier opgehaald voor verder onderzoek.