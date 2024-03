Coevorden denkt aan één centrale milieustraat bij Wachtum

Omdat de huidige twee milieustraten in de gemeente Coevorden - in Zweeloo en Coevorden - sterk verouderd zijn en niet meer voldoen aan de eisen, denkt de gemeente erover na om één nieuwe milieustraat te realiseren op een centrale plek. Met een enquête wordt de komende tijd de mening van inwoners hierover gepolst.

Die nieuwe milieustraat met gemeentewerf zou in de omgeving van Wachtum moeten komen, niet ver van knooppunt Holsloot, zegt woordvoerder René Nanninga van de gemeente Coevorden. "We werken daarom momenteel aan een haalbaarheidsonderzoek. Onderdeel daarvan is dat we we willen weten wat de inwoners van deze plannen vinden."

Inwoners kunnen mening kwijt

Er staat nu een vragenlijst online waar inwoners anoniem hun mening kwijt kunnen. "Zo willen we onder meer weten hoe vaak mensen naar de milieustraat komen, wat voor afval ze vooral komen brengen en hoe ver ze bereid zijn om te rijden." De uitkomst van de enquête wordt vervolgens meegenomen in het onderzoek. "Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om er een klap op te geven en te bepalen óf er één nieuwe centrale milieustraat komt. Met andere woorden, één locatie heeft onze voorkeur, maar of dat ook gaat gebeuren, staat nog niet vast." Dat besluit wordt later dit jaar verwacht.

Ruim een jaar geleden kwam het idee voor één centrale milieustraat naar buiten, en daarmee dus ook het plan om de huidige milieustraat in Zweeloo op termijn te sluiten. Dat idee leverde toen protest op uit de directe omgeving aan de noordkant van de gemeente, omdat inwoners vreesden dan verder te moeten rijden met hun afval. De noordelijkste dorpen in de gemeente moeten bij de keuze voor de nieuwe locatie maximaal 13 kilometer extra rijden naar de milieustraat. Voor de zuidelijkste dorpen geldt een maximale extra reisafstand van 6 kilometer. Nanninga: "We hebben daarom bewust nu gekozen voor deze enquête, om een goed beeld te krijgen."

Winst

Waarom is een nieuwe milieustraat nodig? De huidige twee locaties zijn bijna dertig jaar oud en hebben volgens de gemeente hun beperkingen als het gaat om goed scheiden van afval. Nanninga: "Met een nieuwe milieustraat denken we ook op dat vlak winst te kunnen behalen, zodat we ons doel kunnen bereiken om de hoeveelheid restafval te verminderen. Daar komt bij dat er geen weegbruggen zijn en er ook geen ruimte is om die hier te realiseren. Het doel van één centrale milieustraat is om waardevolle grondstoffen goed te kunnen scheiden tegen zo laag mogelijke kosten."

Volgens hem is het voor de gemeente ook duurder om twee kleinere milieustraten te faciliteren in plaats van één grote. Volgens een onderzoeksbureau liggen de huidige kosten voor de milieustraten twee tot drie keer hoger dan gemiddeld. Ook de hoeveelheid afval is hoger dan gemiddeld, evenals het aantal bezoeken per huishouden. Jaarlijks komen er ongeveer 31.500 bezoekers op deze locaties.