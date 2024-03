Bezwaarmakers camperplaatsen Emmen vangen bot

De groep bezwaarmakers die protest aantekenen tegen de komst van een camperplaats bij parkeerplaats P-Noord in Emmen (achter bioscoop Kinepolis) krijgt nul op het rekest. Acht huishoudens stapten naar de bezwarencommissie om het plan om 21 camperplaatsen te ontwikkelen op een parkeerterrein bij de bios tegen te houden.

De commissie veegde hun bezwaren van tafel. Alle bezwaarmakers wonen te ver van de beoogde locatie af of hebben er letterlijk geen zicht op.

Fletcher Hotel

Al sinds 2021 zijn er plannen voor een nieuwe camperplaats in Emmen. Momenteel doet een deel van de parkeerplaats P-Oost bij het oude Fletcher Hotel langs de Kerkhoflaan als zodanig dienst. Deze locatie gaat verdwijnen vanwege woningbouwplannen op dit terrein. De plek bij P-Noord, een parkeerveld bedoeld als uitwijkplaats op drukke dagen, kwam vervolgens als beste uit de bus.

'Campinggedrag'

Ondanks die uitkomst doet de gemeente een aantal toezeggingen. De camperplaats wordt vol in het groen opgetrokken, zodat deze zo goed mogelijk uit het zicht is, er wordt handhavend opgetreden als dit noodzakelijk is en typisch 'campinggedrag' wordt niet getolereerd.