Ouders Ralf Meinema hopen op doorbraak: 'Het begint nu te rollen'

Een 42-jarige Emmenaar werd vanochtend van zijn bed gelicht door de politie. Volgens meerdere bronnen zou het gaan om Hans O. Hij werd in februari 2018 ook al aangehouden. In mei van dat jaar werd hij weer vrijgelaten, maar O. bleef wel verdachte.

Snel vervolg

Ze hadden de politie nog niet zo snel weer aan de deur verwacht, maar hoopten wel op een snel vervolg. "Dit is alleen maar mooi, het begint nu te rollen", zegt moeder Ingrid Meinema. "Dit is heel goed nieuws." Of het een definitieve doorbraak in de zaak is, weten ze nog niet. "Dat hopen we. Dit geeft ons een goed gevoel."

Omdat een doorbraak in het onderzoek uitbleef, loofden de ouders van Ralf Meinema een beloning van 100.000 euro uit voor de gouden tip. Het is niet duidelijk of dat bedrag wordt uitgekeerd als Kenny B. of de vanochtend opgepakte Emmenaar de moordenaar blijkt te zijn. "We weten niet of dat bedrag heeft meegeholpen in de zoektocht naar de dader. Daar krijgen we altijd een onduidelijk antwoord op", zei Wietze Meinema vorige week naar aanleiding van de aanhouding van Kenny B.

Volhouden

Voorlopig blijven de ouders geduldig wachten op de doorbraak. "En anders houd ik het ook nog even vol", zei Wietze. "We moeten wel volhouden, maar het soort geduld dat ik nu nodig heb, is anders dan het geduld van vóór deze aanhouding", zei Ingrid vorige week. "Ralf komt niet meer terug dat weten we wel. Maar het recht moet nu eens zegevieren."

Bekijk hieronder het interview met Wietze en Ingrid Meinema van vorige week naar aanleiding van de aanhouding van de 28-jarige Kenny B. uit Klazienaveen.

