Jeugd-tbs Hoogevener wordt omgezet in volwassen-tbs: 'Uitzonderlijke situatie'

Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis is een tbs-straf voor daders onder de 18 jaar veranderd in volwassen-tbs met dwangverpleging. De maatregel is opgelegd aan een 27-jarige Hoogevener die in 2015 werd veroordeeld voor een poging tot mishandeling in zijn woonplaats en poging tot doodslag in Assen. Destijds was hij 17 jaar. De kans op herhaling is volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden te groot.

Het gerechtshof ging vanmiddag in hoger beroep mee met de rechtbank, die in oktober al tot dezelfde conclusie kwam. "Dit is een uitzonderlijke situatie", zegt persraadsheer Oskar Schuur van het gerechtshof. "Deze jongen heeft zeven jaar in de PIJ-maatregel gezeten, maar eigenlijk is zijn situatie in die periode alleen maar verslechterd. Hij heeft verschillende psychiatrische stoornissen die elkaar versterken. Hiervoor bestaat geen alternatieve behandeling in Nederland."

Van jeugd-tbs naar volwassen-tbs

PIJ staat voor Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen. Waar in het verleden iemand maximaal zeven jaar jeugd-tbs kon krijgen en daarna vrij kwam, kwam in 2014 na een wetswijziging de mogelijkheid om die maatregel om te zetten in volwassen-tbs met dwangverpleging. In de afgelopen jaren is enkele keren hierom gevraagd, maar elke keer werd dit door het hof afgewezen.

"Sinds 2014 hebben zich geen zaken voorgedaan die zo prangend waren als deze", weet Schuur. "Gelukkig werkt de PIJ-maatregel vaak wel en kunnen jongeren terugkeren in de maatschappij. Bij enkelen lukt dit niet. Dan wordt er eerst naar alternatieven gekeken. Maar in deze zaak kwam naar voren dat dit echt niet anders kan. Alles is in de afgelopen jaren geprobeerd. Er zijn verschillende behandelingen geweest in verschillende settingen. We hebben alles afgevinkt, maar dit was het enige alternatief."

De advocaat van de Hoogevener was tegen de omzetting naar volwassen-tbs en pleitte voor een zorgmaatregel. Maar volgens het hof is het risico op agressie te groot.

Incidenten

Een PIJ-maatregel wordt voor maximaal zeven jaar opgelegd. De Hoogevener kreeg in 2015 jeugd-tbs en dit werd daarna tot zes jaar verlengd. In 2021 kwam hij voorwaardelijk vrij, maar in twee jaar tijd ging het enkele keren fout en werd hij tot twee keer toe teruggeplaatst.