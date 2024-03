Line-up van uitverkocht Stadsfestival Hoogeveen bekend

Ilse de Lange, Flemming, The Dirty Daddies, zomaar een greep uit de line-up van het Stadsfestival Hoogeveen. Het festival wordt op 6 juli gehouden in het Steenbergerpark.

Kaarten zijn helaas niet meer verkrijgbaar voor het Stadsfestival, want een paar dagen na de editie van vorig jaar was het evenement voor de komende zomer al uitverkocht. Alleen via de website van TicketSwap kunnen muziekliefhebbers nog aan kaarten komen, meldt de organisatie.