Hart op Dreef Roden verder als Old Stars: 'We blijven doen wat we altijd doen'

Na 42 jaar gaat Hart op Dreef Roden verder onder de naam Old Stars. Daarmee gaat de sportvereniging die ooit werd opgericht voor revaliderende hartpatiënten een nieuwe fase in.

Het begon in 1982 met een advertentie in de lokale Leekster Courant. Jan Scheepstra - toen 41 jaar - had een hartinfarct gehad en wilde met lotgenoten sporten, om het lijf te onderhouden. "Er kwamen zeven man op af", zegt hij. "Later hadden we er veertig."