'Hier verwacht je niet zo snel zo'n natuurgebied'

Als presentator van ROEG! struint ze samen met boswachters uren door de natuurgebieden van Drenthe. Loes van der Laan haalt de challenge met gemak. Buiten de opnames om is ze ook vaak in de natuur te vinden.

"Voor ROEG! kom ik op de mooiste plekken van Drenthe. Het Drentsche Aa-gebied is één van mijn favorieten: de afwisseling, de prachtige vergezichten. Daar kun je je uren vermaken, maar toch wil ik graag een ander gebied tippen: de Veenkoloniën. Natuurgebied Exloërkijl om precies te zijn."

Water, bos en kronkelende paadjes: het afwisselende natuurgebied Exloërkijl (Rechten: Jaap de Vries)

Beversporen

"Dit stukje natuur ligt tussen Tweede Exloërmond en Valthermond en is nog niet zo heel oud. Begin jaren '70 werden de wijken gedempt die voor de veenontginning waren gegraven en daarvoor was zand nodig. Zo ontstond aan de Exloërkijl een grote zandafgraving wat nu een mooie grote visvijver is met een eilandje er middenin. Daaromheen is een gevarieerd bos, je loopt er over zandkoppen en er liggen nog wijken. Als je goed kijkt, kun je er ook beversporen zien!"

Onbekend

"In het uitgestrekte, weidse landschap van de Veenkoloniën verwacht je niet zo snel zo'n natuurgebied. Ik denk zelfs dat de meeste Drenten het niet eens kennen. Ik ben opgegroeid in Tweede Exloërmond en ken de Exloërkijl erg goed, vooral omdat ik er vaak ging hardlopen. Je kunt het fietspad volgen, maar ook de onverharde paden op. Ploeteren door het zand en genieten van slingerende bospaadjes."

"Ik stond er vaak oog in oog met reeën of ik werd vergezeld door kikkergeluiden. Ook hadden we regelmatig speurtochten in het bos en ik weet nog dat het als kind voelde als een ontdekkingstocht. De grote dekzandbult was dan onze geheime hut. Maar ook voor volwassenen spreekt de natuur aan de Exloërkijl nog genoeg tot de verbeelding."

"Er loopt een mooie wandelroute door het gebied, maar verdwalen zul je er niet snel dus je kunt prima eens een ander pad inslaan. Veul plezaar in Twaide Mond!"

