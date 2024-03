Maatregelen rondom Blauwe Meer om gebied veilig, schoon en aantrekkelijk te maken

"We hebben deze plek al sinds 1992 in beheer", legt Sanne van Gemerden van Natuurmonumenten uit. "Dat hebben we vaak bij een andere partij in beheer gegeven. Dat contract liep begin dit jaar af. Dus hebben we de afgelopen twee jaar ons oor ter luister gelegd bij bewoners, de omgeving, de gemeenten en onze eigen boswachters. Er zijn soms echt wel grote zorgen."

Te weinig parkeerplaats

Voer voor de zorgen is onder andere het grote aantal bezoekers dat ieder jaar langskomt. Nu kan de zwemplas in het uiterste geval 2000 recreanten per dag trekken, maar er is plek voor 'slechts' 250 auto's op de parkeerplaats. Bezoekers zetten hun auto's aan beide kanten van de weg waardoor die voor hulpdiensten en landbouwvoertuigen uit de buurt wordt geblokkeerd. Ook is er weinig controle en toezicht in de avonduren waardoor er soms overlast wordt ervaren.