Van Gogh leidt je vanaf nu rond in 'zijn' huis in Nieuw-Amsterdam

Gerrit Lamberts is voorzitter van het bestuur van het Van Gogh Huis, en is erg tevreden met de app. "Je kan de applicatie downloaden op je telefoon, maar we hebben ook tablets hier liggen. De app is door onszelf getest, en het is goed te doen. Zelfs voor een digibeet als ik. We hebben ook vrijwilligers in dienst die mensen wegwijs kunnen maken, maar als je het eenmaal gedaan hebt, dan is het een fluitje van een cent."

Mooi speelgoed

"Het is hartstikke mooi speelgoed voor iedereen die van een quizje houdt", legt Lamberts de werking van de app uit.

"Je kan in het Van Gogh Huis een QR-code aanklikken, en dan krijg je een vraag voorgesteld. Je kan kiezen uit drie antwoorden, waarvan één natuurlijk maar goed is. Als je alle onderwerpen over Van Gogh langs bent geweest en elke vraag goed hebt, win je een prijsje."

Film en welkomstbord

Naast de app heeft het Van Gogh Huis een nieuwe filmopstelling gecreëerd naast het kamertje in Nieuw-Amsterdam waar de schilder twee maanden verbleef. In de video wordt in negen minuten uitgelegd hoe hij zijn tijd in Drenthe beleefde.

Daarnaast heeft het bezoekerscentrum een nieuw welkomstbord in ontvangst mogen nemen. Hierop staat een afbeelding van het zelfportret van Van Gogh samen met een tekstfragment waar hij het landschap en de sfeer van Zuidoost-Drenthe omschrijft. "Het is hier zoo gansch & al dat wat ik mooi vind. Dat wil zeggen, 't is hier vrede," zo schreef Van Gogh in één van zijn brieven aan zijn broer Theo. Deze tekst is aangebracht op het bord.