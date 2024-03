Ger Koopmans nieuwe voorzitter LTO Nederland

Limburger Ger Koopmans is per direct benoemd als nieuwe voorzitter van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland. Het oud-Tweede Kamerlid van het CDA volgt Sjaak van der Tak op, die per 1 januari teruggetreden was. Dirk Bruins uit Dwingeloo is daarmee uit zijn functie als interim-voorzitter gezet.

Koopmans heeft een lange carrière achter zich in de regionale en landelijke politiek en heeft binnen de LTO ook al bestuursfuncties bekleed. Interim-LTO-voorzitter Dirk Bruins noemt Koopmans 'verbindend in de omgang en zeer enthousiast over de land- en tuinbouw.' Hij spreekt van een 'boerenbestuurder pur sang'.

Zelf ziet Koopmans ook dat hij in een onrustige periode voor de landbouwsector instapt. "Het probleem is niet alleen die stapeling van regels, maar ook het feit dat ze achter een bureau bedacht zijn. Het is losgezongen van de praktijk van het boerenerf. Kijk naar het vastlopen van de mestmarkt of de kalenderlandbouw."

Boerenzoon

Koopmans is een Limburgse boerenzoon, werkte jarenlang op het ouderlijk melkveebedrijf, waar hij tot 1997 eigen baas was. Hij stapte vervolgens over naar de politiek: de eerste jaren in de Provinciale Staten van Limburg en vanaf 2002 stapte hij namens het CDA in de Tweede Kamer. Hij was onder meer landbouwwoordvoerder voor zijn partij.