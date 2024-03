Ondernemer in de fout: gemeente Midden-Drenthe legt last onder dwangsom op

De ondernemer van een perceel in Hoogersmilde heeft een last onder dwangsom opgelegd gekregen van de gemeente Midden-Drenthe. Bij de aanleg chalets zijn verschillende bomen gekapt waar een vergunning voor nodig was.

Over de komst van 40 chalets op het terrein van de voormalige camping De Bremkamp in Hoogersmilde en omgeving zijn veel vragen. Zonder aankondiging werden verschillende chalets geplaatst en bomen gekapt. Bewoners trokken bij de lokale fractie van de VVD aan de bel omdat ze onder andere zouden vrezen voor de komst van arbeidsmigranten.

Wethouder Jan Schipper (CDA) antwoordt op vragen van de VVD-fractie en geeft aan dat er goed contact is met de ondernemer. Toch is vastgesteld dat er onterecht bomen zijn omgezaagd. Daarom moet de ondernemer verplicht een aantal bomen terugplanten. Doet hij dat niet dan moet hij een dwangsom betalen. Schipper: "We houden dit nauwlettend in de gaten en zorgen dat deze herplantplicht uitgevoerd wordt."