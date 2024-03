'Borstvoeding moet overal kunnen', Assen zet zich in voor kersverse moeders

Als prille moeder in het centrum van Assen je baby even ongestoord de borst geven of even melk afkolven? D66-raadslid Dorien van de Kant zou niet weten waar in de stad ze dat kan doen. En dat moet anders, vindt ze, als gemeente waar inclusie hoog in het vaandel staat.

Overigens is Assen geen uitzondering op de regel, want geen enkele Drentse gemeente staat te boek als borstvoedingsvriendelijk. 32 van de 342 Nederlandse gemeenten zijn dat wel, weet het voedingscentrum.

Van de Kant maande gisteravond in de Asser gemeenteraad de wethouder tot actie om deze hobbel voor vrouwen die borstvoeding geven te slechten. "We zijn als Assen al de meest toiletvriendelijke gemeente van Drenthe, kan dat ook niet op het gebied van borstvoeding? Want dat predikaat bestaat ook."

'Wees gastvrij'

Zelf is Van de Kant een half jaar geleden bevallen van dochtertje Mirre. En als prille moeder heeft ze aan den lijve ondervonden dat er in de binnenstad van Assen geen openbare plek is te vinden, waar ze rustig borstvoeding kan geven. "Assen is van ons allemaal, wees dus ook gastvrij voor deze moeders."

Om borstvoeding te geven, moeten vrouwen soms al heel wat hobbels nemen, gaf Van de Kant aan. Het gebrek aan een rustige voedingsplek, zodra je met je spruit op pad bent, maakt het er allemaal niet beter op, vindt Van de Kant.

Beeldmerk: 'Voeden kan hier'

Daarom wil ze dat het stadsbestuur ondernemers en instellingen in de stad aanmoedigt om zich aan te melden bij 'Voeden kan hier' . Dat is een speciaal beeldmerk van het landelijke voedingscentrum. Zo kunnen bedrijven en openbare instellingen aangeven dat je op hun locatie welkom bent om je kind de borst te geven.

Ze denkt dan aan restaurants in de stad, De Nieuwe Kolk, en De Bonte Wever. Verder zou ze graag zien dat ondernemers gestimuleerd worden in het centrum van Assen tenminste één ruimte beschikbaar te stellen voor een openbare kolf- en voedingsruimte. Ook zou er zo'n plek in de publiekshal van het gemeentehuis moeten komen.

Wethouder werkt mee

Kersvers moeder Van de Kant had vervolgens aan verantwoordelijk wethouder Jan Broekema (SP) geen kind. Hij zegde meteen toe z'n best te zullen doen, om met zijn inclusiebeleid ook de borstvoedinggevende vrouw een volwaardige plek te geven in de Asser samenleving. "We hebben ons ingezet om zoveel mogelijk openbaar toegankelijke toiletten in het centrum te realiseren, het aanmoedigen van openbare voedingsplekken voor deze groep vrouwen, daar ben ik dan ook toe bereid."

Ook wil hij verkennen wat de mogelijkheden zijn voor één openbare voedings- en kolfruimte in de stad, en eentje in de hal van het gemeentehuis. "Want inderdaad, Assen is van ons allemaal."

Twee keer toiletvriendelijkst