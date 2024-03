Bomenkap Hoogeveen gestaakt vanwege ‘agressieve’ reacties naar groenmedewerkers

Groenmedewerkers van de gemeente Hoogeveen zijn gestopt met de bomenkap in het Zuiderpark. Ze zouden op een agressieve manier zijn benaderd door omwonenden en daarom is besloten om de werkzaamheden tijdelijk stil te leggen.

Dat maakte wethouder Niek Wind vanavond bekend. Hij reageerde op vragen van de SP over de situatie. De partij had te horen gekregen dat groenmedewerkers met een dreigende toon zijn aangesproken door omwonenden van het Zuiderpark.

SP-raadslid Harry Baalman wilde weten of de gemeente op de hoogte was van de situatie. Volgens hem zou het elders in de gemeente ook gebeuren. "Het werk is direct neergelegd op meerdere plekken", liet Wind weten. "En er zijn brieven gestuurd richting de mensen die dit doen."

Emoties en onrust

Baalman was benieuwd of de kap van de bomen bij het Zuiderpark wel goed was gecommuniceerd. Volgens wethouder Wind hebben de vergunningen voor de kap in de krant gestaan eind vorig jaar. Via een digitale kaart was vervolgens te zien om welke reden een boom werd gekapt.