Hoogeveen maakt statement tegen discriminatie: tekst grondwet prijkt in raadhuis

Iedereen die in Nederland woont en leeft, moet gelijk behandeld worden. Discriminatie op basis van onder andere geloof, ras of geslacht mag niet. De woorden zijn terug te vinden in de grondwet, specifiek artikel 1. Belangrijke woorden, aldus de gemeente Hoogeveen. Daarom prijkt de tekst vanaf vandaag op een muur in het raadhuis.