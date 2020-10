Ricardo van Rhijn naar FC Emmen

Op die laatste positie richt Van Rhijn zich bij FC Emmen. "Ik wil bepalender zijn en met meer verantwoordelijkheid spelen", laat Van Rhijn weten. Voorzitter Ronald Lubbers is trots op de komst van de verdediger: "Zo'n speler hadden we twee jaar geleden nooit kunnen halen."

De 29-jarige verdediger begon zijn loopbaan in het betaalde voetbal bij Ajax. Van Rhijn maakte zijn debuut bij de Amsterdamse club in het toernooi om de KNVB Beker tegen Noordwijk. In de eredivisie kwam hij op 18 december 2011 voor het eerst in actie. Tegen ADO Den Haag speelde hij de hele wedstrijd. In de Europa League scoorde hij, tegen Steaua Boekarest, zijn eerste treffer voor de Amsterdammers.

In 2016 vertrok Van Rhijn naar Club Brugge dat hem, een jaar later, aan AZ verhuurde. In 2018 tekende Van Rhijn een contract voor een jaar bij de ploeg uit Almaar. Vorig seizoen vertrok de verdediger naar Heerenveen, waar hij ook een contract voor een jaar tekende. Van Rhijn gaf begin dit seizoen aan dat hij nog een keer in het buitenland zou willen voetballen. Maar uiteindelijk is het Emmen geworden.