FC Emmen-directeur Jan Zwiers één van de nieuwe wethouders in Hoogeveen

Jan Zwiers verlaat FC Emmen. Door de coronacrisis kon hij niet meer doen waarvoor hij naar de eredivisieclub was gekomen. Na een gesprek met voorzitter Ronald Lubbers heeft hij besloten zich op Hoogeveen te richten. Voor Zwiers bij FC Emmen aan de slag ging, was hij jarenlang wethouder in Coevorden.

De informateurs Johan Baltes en Sandra Korthuis hebben in zes weken tijd de kandidaten geselecteerd voor het nieuwe college, waarna de fractievoorzitters daaruit hun keus hebben bepaald. Afgelopen zomer schreven de informateurs een voorstel hoe Hoogeveen uit het financiële en politieke moeras zou kunnen komen. Op basis van het rapport 'Op weg naar een schone lei voor Hoogeveen' is in augustus gekozen voor de formatie van een zakencollege.

82 kandidaten

Voor het wethouderschap in de gemeente Hoogeveen meldden zich 82 kandidaten, 18 vrouwen en 64 mannen. 19 van de sollicitanten wonen in Drenthe. De informateurs Johan Baltes en Sandra Korthuis maakten een eerste selectie waarna de fractievoorzitters van de negen politieke partijen in de raad daaruit een keus hebben gemaakt.

Het nieuwe zakencollege heeft anderhalve maand de tijd om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Het tekort van de gemeente bedraagt vele miljoenen. Dit voorjaar berekende oud-wethouder Jacob van der Heide (Gemeentebelangen) dat de gemeente afstevende op een tekort van vijf miljoen euro. Daarbij zou er extra moeten worden bezuinigd om weer geld in de reservepot te krijgen. De informateurs berekenden deze zomer dat er de komende vier jaar 50 miljoen euro moet worden bezuinigd.

Moeilijke keuzes

Komende donderdag worden de vier nieuwe wethouders geïnstalleerd tijdens een speciale raadsvergadering. Daarna bepaalt de politiek hoeveel er op welke van de huidige uitgaven hoeveel bezuinigd moet worden. Dat worden harde en moeilijke politieke keuzes die het zakencollege mag uitvoeren.

